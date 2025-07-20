3 örgüt, TC Elçiliği'ne yürümek için toplandı

Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik, 1974’te başlayan müdahalenin ada halkına büyük acılar yaşattığını belirterek eylem düzenliyor.

Pronto çemberinde toplanmaya başlayan grup, Türkiye elçiliği önüne doğru yürüyüş gerçekleştirecek.

Eylemi duyuran temsilciler, “Bu süreç sadece bölünmeye yol açmadı, bugün devam eden işgal ve ilhak politikalarının temelini oluşturdu” diyerek, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik dayatmalarına ve nüfus mühendisliği uygulamalarına karşı çıktıklarını vurguladı.

Öte yandan Elçilik önünde toplanmak isteyen eylemcilere karşı bir grubun karşı eylem gerçekleştirmek için toplandığı öğrenildi.