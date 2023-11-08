3 köpeğin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
3 köpeğin zehirlenerek ölmesiyle ilgili 68 yaşındaki şahıs tutuklandı.
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3 köpeğin zehirlenerek ölmesiyle ilgili 68 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre olay, Cumartesi günü Kumyalı’da meydana geldi.
Zehirlenerek öldürülen 3 köpekle ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında 68 yaşıundaki A.Ç. isimli şahıs Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket suçlamasıyla tutuklandı.
Polis, söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Etiketler : polis