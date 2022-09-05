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  3. 3 kişi ava kapalı bölgede avlandı
3 kişi ava kapalı bölgede avlandı

3 kişi ava kapalı bölgede avlandı

İkinci İnce Av mevsiminin başladığı dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu, 3 kişinin Kalkanlı ve Çamlıköy’de, ava kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

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İkinci İnce Av mevsiminin başladığı dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu, 3 kişinin Kalkanlı ve Çamlıköy’de, ava kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

M.G.(E-77), Y.A.(E-70) ve K.Z.(E-52) aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

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