3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde 3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
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Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde 3 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi 3-9 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ithal ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanırken, yerli ürünlerden 13 numune temiz çıktı.
İthal ürünlerden İşleyen Kardeşler Ltd ait elmada (golden), (Stk) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği menşeine iade edildi.
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Etiketler : GIDA DENETIM, Tarım Dairesi