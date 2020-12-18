3 ithal bir de yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 21 numuneden 3’ünde; yerli ürünlerde ise 14 numunenin birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.

Tarım Dairesi, 11-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek, sonuçların elde edildiği kaydedildi.

İTHAL ELMA VE ARMUTTA KALINTI

Limit üstü kalıntı saptanan ithal ürünlerden Setar Ticaret’e ait elma ve Yoran Tarım Ürünlerine ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edildiği belirtilen açıklamaya göre, yine limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd.’e ait Devevi armudu ise firmanın isteği üzerine imha edildi.

MAĞUSA’DA BİR ÜRETİCİNİN YERLİ DOMATES HASADI ERTELENDİ

Tarım Dairesi’nin bu hafta analiz ettiği 14 yerli üründen 13’ü temiz çıkarken, Mağusa’da Selahattin Kuş’un ürettiği domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürüne hasat erteleme uygulandı.