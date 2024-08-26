‘3-D’ ve ‘3-T’ formülü

Cyprus Mail’e göre eğer Kıbrıs müzakereleri Kıbrıs Rum tarafı yüzünden başarısızlığa uğrarsa ‘3-D’ formülü, Kıbrıs Türk tarafı yüzünden başarısızlığa uğrarsa ‘3-T’ formülü uygulanacağını iddia etti…

Kıbrıs’ta İngilizce yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, “bizim görüşümüz” isimli başyazısında, “BM Kıbrıs sorununa neden bu kadar sıcak bakıyor?” sorusunu irdeledi, BM’nin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusunda yeni bir formül üzerinde çalıştığını yazdı.

Diplomatik kaynaklarına dayandırdığı formülü yazan gazete, “BM, diğer tarafın rızasını gerektirse bile, her iki tarafı da memnun edecek şekilde tasarlanmış bir formül üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, eğer Kıbrıs müzakereleri Kıbrıs Rum tarafı yüzünden başarısızlığa uğrarsa; Kıbrıs Türk tarafı lehine “3-D” formülü uygulanacak. Baş yazıda, söz konusu formülün “Doğrudan Ticaret, Doğrudan Uçuşlar ve Doğrudan Temaslar” olduğu ifade edildi.

Gazete, Kıbrıslı Rum liderin böyle bir koşulu kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekerek, “Belki de (Hristodulidis) bu yüzden New York’a gitmeden önce bir ulusal konsey toplantısı düzenledi” ifadeleri kullanıldı.

Cyprus Mail, Kıbrıs Rum tarafına lehine olacak formülün ise “3-T” adını taşıdığını belirterek, masanın Kıbrıs Türk tarafı yüzünden dağılması halinde, Kıbrıs Rum tarafına; Tek Egemenlik, Tek Vatandaşlık, Tek Uluslararası Kişilik güvencesi verilecek.

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