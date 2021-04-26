3 ayrı davadan yargılanacak

Gönyeli’de sokağa çıkma yasağı bulunduğu sıralarda evde parti yapılması nedeni ile gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan ve evinde uyuşturucu da tespit edilen A.A.O., aleyhindeki soruşturma tamamlandı, yargılanıncaya dek teminata bağlandı.

Evde bulunan uyuşturucu madde ile ilgili 20 Nisan tarihinde tutuklanan zanlı, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, zanlının “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme, Yasal emirlere riayetsizlik ve Bulaşıcı hastalıklar yasasına aykırı hareket” suçlarıyla tutuklu olduğunu söyledi.

Karahüseyin, Gönyeli’de 20 Nisan tarihinde, bir evde eğlence amaçlı parti yapıldığının öğrenildiğini belirterek, söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını ve zanlıya ait yatak odasında yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan foil parçasının bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna isbati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.