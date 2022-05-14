3 ayda 3 kez: Koltuk oyunu

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23 Ocak erken seçimi sonrasında UBP Milletvekili Sunat Atun, 3 ayda, 3 kez Maliye Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Seçim öncesindeki UBP-DP Koalisyon Hükümeti döneminde Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Atun, 2’inci kez kurulan UBP-DP-YDP Hükümeti’nde Maliye Bakanı olarak görev üstlendi.

UBP Milletvekili Dursun Oğuz’dan 21 Şubat’ta Maliye Bakanlığı’nı devralan Atun’un görev süresi 25 Nisan’da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Atun’u görevden alma talebini onaylamayarak, hükümetin istifasını kabul etmesi nedeniyle Atun 64 gün süreyle Maliye Bakanı oldu.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 3’üncü kez kurulmasının ardından kabinede yer almayan Atun, 25 Nisan’da Maliye Bakanlığı görevini UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu’na devretti.

Amcaoğlu bu görevde yalnızca 17 gün kalabildi.

Bir kez daha…

Güvenoyu öncesinde DP ve YDP’nin çekilmesiyle UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını sundu.

Bu kez, siyasette meşruiyet ve demokrasi tartışması gündeme taşındı.

Sucuoğlu yerine hükümeti kurma görevi UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verildi.

Üstel, yeni kabinesinde Sucuoğlu döneminde görevden alınmak istenen Sunat Atun’u Maliye Bakanı yaptı.

Amcaoğlu, bugün Maliye Bakanlığı koltuğunu bir kez daha UBP Milletvekili Sunat Atun’a devretti.

Amcaoğlu, Bakanlık görevinden azledilmesini istedi

Amcaoğlu önce istifa etti, sonra “görevimin başındayım” dedi