Amcaoğlu önce istifa etti, sonra “görevimin başındayım” dedi

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, Bakanlık görevinden alınmasını istedi. Saatler sonra ise yeni bir açıklama yaparak, “Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım” dedi.

Amcaoğlu’nun açıklamaları:

İstifa açıklaması: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.

Görevimin başındayım açıklaması: “Kamuoyuna yansıyan, yaşadığımız parti içi bir sıkıntı sonrasında Sayın Başbakanımla bir araya geldik. Birlikte başarmak, birlikte ülkemizi içinde olduğu sıkıntıdan en erken bir zamanda kurtarmak için çalışmamızın doğru olacağına; zaten yeterince sorunla boğuştuğumuza ve daha fazla sorun yaşamamamız gerektiğine yine birlikte karar verdik.Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım.Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi herkes gibi bizler de elbette görüyoruz.Bu güzel ülkenin insanlarının daha fazla acı çekmesine gerek olmadığı ve bunun için bir şeyler yapılması gerektiği yönündeki inancımız her zamankinden daha yüksektir.”