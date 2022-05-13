Amcaoğlu, Bakanlık görevinden azledilmesini istedi

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel tarafından atandığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden azledilmesini istedi.

Amcaoğlu, bu talebini yazılı olarak Üstel’e ilettiği öğrenildi.

Amcaoğlu’nun ilettiği talep şu şekilde

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.