3 ay cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen ‘amme fesatçılığı’, ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fuhuş yolu ile kazanç’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı I.D., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, teminat maksatlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları hatırlattı.

Özmüezzin, 27 Ocak tarihinde Girne Adli Şubeye gelen zanlının yapmış olduğu şikâyette;

Girne’de ikametgâhında dört gündür kendisi ile birlikte kalan F.O.N isimli şahsın 26 Ocak tarihinde evden markete gitmek için çıktıktan bir süre sonra yanında önceden tanıdığı İ.G isimli şahıs ve yanında tanımadığı yine iki erkek şahıs ile eve geldiklerini eve geldikten sonra kendisini darp edip evi dağıtıp evin yatak odasında arkadaşının kendisine saklaması için vermiş olduğu 20 bin Euro'yu alarak evden kaçtıklarını bildirdiğini söyledi.

Polis, zanlının şikâyeti üzerine 2 Şubat tarihinde F.O.N. ile A.M.M, B.I, F.O ve F.A ile birlikte gelerek vermiş oldukları bilgide zanlı ile birlikte kaldıklarını zanlının pasaportlarına el koyduğunu ve para karşılığında kendilerini erkeklere pazarladığı yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Polis, 26 Ocak tarihinde de kendilerinin evde olduğunu eve gelen şahısları F.O.N’in Pasaport ve evraklarını almak için çağırdığını ve eve gelip F.O.N’in pasaport ve evraklarını alıp çıktıktan sonra zanlının bağırıp çağırıp evi dağıttığını ve sonra evden ayrıldığı beyanında bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı geçmeyene bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.