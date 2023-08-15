3 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 95 adet canlı mermi ele geçirildi

Mağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen 'Tetik Operasyonu'nda bir motosiklette yapılan aramada tabanca, sarjör ve canlı mermi tespit edildi, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da dün 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Tetik Operasyonu' kapsamında, 24 yaşındaki V.A.'nın (E) kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ve 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 29 yaşındaki O.Y.(E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.