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2980 test yapıldı, 10'u yerel 12 pozitif vaka

2980 test yapıldı, 10'u yerel 12 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980  olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980  olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

 

21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2980 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 376.585

Toplam Vaka Sayısı: 1983 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1734

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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