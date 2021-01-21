2980 test yapıldı, 10'u yerel 12 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980 olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980 olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2980
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 376.585
Toplam Vaka Sayısı: 1983
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1734
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4