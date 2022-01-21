29 yaşındaki Nwakwanogo evde ölü bulundu

Lefkoşa’da sakin 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo, kaldığı evde ölü bulundu.

Polis, hayatını kaybeden Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo’nun yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığını belirtti, ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını ifade etti.

Aydın’ın ölüm sebebi açıklandı

Öte yandan 18 Ocak tarihinde yine kaldığı evde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Cemaliye Aydın’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” olduğu açıklandı.

Polis Basın Bülteni’nde, iki ölümle ilgili şu detaylar yer aldı:

“ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM 20.01.2022 tarihinde, 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Wisdom Onyekachukwu NWAKWANOGO (E-29) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamış olup, ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME) 18.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Cemaliye AYDIN’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”