29 araç trafikten men edildi
Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 37 araç sürücüsü kontrol edildi. 375 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 29 araç ise trafikten men edildi.
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Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 37 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından toplam 375 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 29 araç ise trafikten men edildi.
Yasal hız limiti ilk sırada
Rapor edilen trafik suçlarında 164 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 37’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 112’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.
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