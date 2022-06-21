29. Adana Altın Koza için başvurular başladı

Murat OBENLER

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için başvurular başladı. 5 dalda yapılacak yarışmalar için son başvuru tarihi 05 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

5 dalda yarışma olacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, , Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Festival kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ linkinden ulaşılabilecek.



Karalar: “Festival gerek Adana’nın tanıtımına, gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacak”

Altın Koza Film Festivali’nin çok önemli bir kültür-sanat şöleni olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldiğimizde festivale ismini geri verdik ve işin başına işin ehillerini getirdik. Festivalin 29.’su gerek Adana’nın tanıtımına, gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözlerinden hareketle, sanatın farklı dallarına destek vermeye devam edeceğiz. Altın Koza’yı pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemaya ve sanata desteğimiz devam ediyor.”dedi.