28 yaşındaki Arnaud Kemta Tambo ölü olarak bulundu

Mağusa’da 28 yaşındaki Arnaud Kemta Tambo (E) evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan ilk muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Mark Andrew Hindley ölü olarak bulundu

Öte yandan dün saat 09.00 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Mark Andrew Hindley (E-57) evinde ölü bulundu.

Hindley'in cesedi üzerinde yapılan muayenede, darp ve cebir izine rastlanılmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.