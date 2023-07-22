28 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1731 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlardan toplam 347 araç sürücüsü rapor edildi ve 28 araç ise trafikten men edildi.