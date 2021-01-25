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2784 test yapıldı, 30'u yerel 32 pozitif vaka

2784 test yapıldı, 30'u yerel 32 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784  olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784  olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli,  vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele  Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

 

25 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2784

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 30  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 384.919 

Toplam Vaka Sayısı: 2071 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1793 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

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