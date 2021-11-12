27 yaşındaki Beni Bellard Ishimwe kayıp

Lefkoşa’da sakin 27 yaşındaki bir erkek şahsın, pazar günden beri kayıp olduğu ve aranmakta olduğu bildirildi.

Lefkoşa’da sakin 27 yaşındaki Beni Bellard Ishimwe’nin (E), Pazar günü saat 21.00’de kaldığı evden ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı ev arkadaşı tarafından dün polisin bilgisine getirildi.