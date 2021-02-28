27 kişi yasağı ihlal etti

Polis, dün sabahtan bu sabaha kadar, ülke genelinde toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, kapalı olması gereken bir işletmenin de açık olduğunu tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yasağı ihlal edenler ve işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.