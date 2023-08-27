27 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1408 araç sürücüsü kontrol edildi, 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edilerek 1 araç sürücüsü de tutuklandı.
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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1408 araç sürücüsü kontrol edildi, 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edilerek 1 araç sürücüsü de tutuklandı.
Kontroller sonucu 115’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 315 araç sürücüsü rapor edildi.
Kontroller sonucu 27 araç trafikten men edilirken, 1 araç sürücüsü de tutuklandı.
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