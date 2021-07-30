27.898 test yapıldı, 83'ü yerel 106 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.898 olup, 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.898 olup, 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 83 kişi ise yerel vakadır.
28 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 21 kişi Mağusa, 4 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5
Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1
Mağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2
İskele Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1
Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1
Lefke Yeşilyurt-1
30 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 83
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156
Toplam Vaka Sayısı: 11.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 6381
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688