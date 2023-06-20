2646 gündür kaçak olduğu tespit edildi!

Lefkoşa’daki bir kaldırım üzerinde uyur vaziyette polis tarafından tespit edilen zanlılardan birinin, Mart 2016’dan bu yana; yani, 2 bin 646 gündür; bir diğerinin ise 993 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak olarak yaşadıkları tespit edildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, H.T.Z. isimli zanlının “KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Etmek” ve Uygunsuz Hareket” suçlamalarıyla; F.K. isimli zanlının ise “Uygunsuz tavr-ı Hareket” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların, geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde, Lefkoşa’daki bir otobüs durağı yanındaki kaldırımda uyur vaziyette tespit edildiklerini belirtti.

CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilen zanlıların kalkmaları için uyarıldıklarını, bunun üzerine “el-kol hareketleri” yaptıklarını aktaran polis, bu kapsamda tutuklandıklarını bildirdi.

Adli Şube’de yapılan muhaceret kontrollerinde, H.T.Z. isimli zanlının Mart 2016’dan bu yana; yani, 2 bin 646 gündür; F.K. isimli zanlını ise 993 gündür ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduklarının tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 1 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.