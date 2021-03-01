26 kişi yasağa uymadı
Polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
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Polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün akşamdan bu sabaha kadar, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 26 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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