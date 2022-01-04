25 yaşında aniden rahatsızlandı, kurtarılamadı 

Girne'de dün 25 yaşındaki Guenael Mınanga Mishali evi içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 18.30 sıralarında Girne'de kalmakta olduğu evinde aniden rahatsızlanan ve Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan 25 yaşındaki Guenael Mınanga Mishali hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.