24 saatlik PCR talebi, BM’ye götürüldü

Kıbrıs Cumhuriyeti, kuzeydeki makamların, güneyden kuzeye geçişlerde son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi talebi konusunda, BM nezdinde girişimde bulundu.

BM’nin bugün kuzeydeki makamlarla konuyla ilgili temasa geçmesinin beklendiği de kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin BM’yi konuyla ilgili bilgilendirerek, söz konusu karar hakkında izahat istediğini belirtti.

Kıbrıslı Rum haber kaynakları, bu gelişmenin kuzeye çalışma sebebiyle her gün geçen, özellikle de öğretmenler ve Dillirga sakinleri için sorun yarattığına işaret etti.

Fotis Fotiu, kuzeydeki makamların Kıbrıslı Rumlardan son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi talep ettiğini ancak güneye geçen Kıbrıslı Türklerden böyle bir talebi bulunmadığını kaydetti.

Fotiu, Dillirga sakinlerinin de Kıbrıs’ın güneyindeki işlerine gidebilmek için kuzeyden geçtiklerini ve bunu yaparken Kıbrıslı Türklerle hiçbir temasları olmadığını belirtti.

Şu ana kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden 8 Kıbrıslı Rum’un coronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini veren Fotiu, bunlardan 6’sının Kıbrıs’ın güneyine nakledildiğini ve sağlık durumlarının Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde takip edildiğini söyledi.

Fotiu, vakaların tespit edildiği Kıbrıslı Rumların okulunun dezenfekte edildiğini ve birkaç gün kapalı kalacağını ifade etti.