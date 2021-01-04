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"234 aktif vaka var. 94'ü Lefkoşa'da"

"234 aktif vaka var. 94'ü Lefkoşa'da"

Pilli, tedavisi devam eden 234 hasta arasında en fazla vakanın 94 vaka ile Lefkoşa'da olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli 234 aktif vaka olduğunu açıkladı.

Pilli, tedavisi devam eden 234 hasta arasında en fazla vakanın 94 vaka ile Lefkoşa'da olduğunu söyledi.

Pilli mecliste yaptığı konuşmada ilçelere ait aktif vaka sayısını açıkladı:

Lefkoşa: 94
Girne: 49
Mağusa: 58
Güzelyurt: 3
Lefke: 1
İskele: 3
Yurt dışı: 26

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