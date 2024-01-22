22 Ocak 2018: Utanç günü

Avrupa Gazetesi’ne yönelik 22 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen linç girişiminin üzerinden 6 yıl geçti, olaylara karışan ve polis tarafından “arandıkları” açıklanan 9 saldırgan hala bulunamadı…

Saldırıların hedefindeki Avrupa Gazetesi, 22 Ocak olaylarının 6’ncı yıldönümünde, bugünkü sayısında “Son milat” manşetini attı.

Gazete, “Faşist TC rejiminin Kıbrıs’a elinin uzandığı gün” yorumunu yaptığı olaylarla ilgili 9 saldırganın hala yakalanmadığına vurgu yaptı, toplum baskısı ile tutuklanan 6 saldırganın ise “ceza sürelerini tamamlamadan, ‘iyi çocuklar’ denilerek serbest bırakıldıklarını” anımsattı.

YENİDÜZEN, söz konusu olayların yaşandığı 22 Ocak 2018’de neler yaşandığını derledi, bir kez daha hatırlatmak istedi…

22 Ocak… “Utanç günü”

22 Ocak 2018 tarihinde, Afrika Gazetesi’nin Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki Afrin’e yönelik başlattığı operasyona ilişkin “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” manşetini protesto etmek isteyen kalabalık bir grup, gazete önünde toplanmış, taşlı sopalı eylem yapmış, başkenti savaş alanına çevirmişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kongrede yaptığı konuşmasında Afrika gazetesini hedef göstererek, Kıbrıs'a da mesaj vermesi ardından Afrika Gazetesi önüne yürüyen topluluk, gazeteyi protesto etmişti.

Eylem boyunca engellenemeyen öfkeli şahıslardan 3'ü gazete önündeki bayrak direğine tırmanarak binaya çıkıp ‘AVRUPA’ yazlı tabelayı sökerken, 2 eylemci binanın camlarını kırıp binaya bayrak astı, tekbir getirdi. Binaya yumurta, taş, sopa ve buz savuran eylemcilere polis müdahale etmekte zorlanırken, Meclis arkasında bekleyen Çevik Kuvvet Ekibi’nin olay yerine geç gönderildiği dikkat çekmişti.

Bu arada eylem yerine gelen dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın protesto edildiği görülmüş, Cumhurbaşkanı yuhalanmış, kimi şahıslar Akıncı'ya da saldırmıştı.

Meclis damına çıkılmıştı…

Öfkeli kalabalık eylemini Meclis önüne taşımış, zaman zaman taşkınlık yaparak Meclis’e girmek istemişti.

2 eylemci de Meclis’in damına çıkarak bayrak açmış, tekbir getirmişti.

Meclis önündeki eyleme gelen Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve belediye çalışanlarının bir kısmı da eylemde yer almıştı.

2 kişi hakkında dava okundu, serbest kaldı, elçiye teşekkür etti…

Afrika Gazetesi’nde yaşanan şiddet olaylarından bir gün sonra, polis 2 kişiye dava okuyup serbest bırakmıştı.

Bu kişilerin isimlerinin Ahmet Türkmen ile Ümit Taş olduğu öğrenilmiş, her iki isim resmen polis tarafından açıklanmamıştı.

Polisin dava okuduğu her iki isim serbest bırakıldıkları arkadaşları tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmuştu.

Ayrıca AK Parti Kıbrıs Gençlik Kolları da Ahmet Türkmen ve Ümit Taş ile bir araya gelerek fotoğraf çektirmiş, Lefkoşa TC Elçisi Derya Kanbay’a, AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci’ye de teşekkür edilmişti.

6 zanlı, 1 ay cezaevine gönderilmişti…

22 Ocak utanç gününün ardından tutuklanan Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan 30 Ocak’ta mahkemeye çıkarılmıştı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tahkikatı yürüten polis memuru Ömer Karadağlı olayla ilgili henüz tespit edilemeyen 9 kişinin daha arandığını mahkemeye aktarmıştı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların işlemiş oldukları suçların çok ciddi olduğunu ve “müebbet hapis cezası ön gördüğünü” belirtmişti.

6 zanlı aleyhinde ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçlarından dava getirilen zanlılar teminat” talebine rağmen Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir vermişti.

Jet yargılama…

Merkezi Cezaevi’ne gönderiler 6 kişi ile ilgili ‘jet yargılama’ yapılmıştı.

5 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine getirilen “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçları ile ilgili ilk tahkikat duruşması maksadı ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Zanlıların “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” davalarından yargılanmak üzere 6 Şubat tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde olunması kararlaştırılmıştı.

Tümüne hapis cezası…

Gazetenin balkonuna tırmanarak camlarını kıran, binaya taşlar ve sopalar atarak ayaklanan sanıklardan Abdülhadi Doğan 4 ay, Oktay Güney 2 ay, Mehmet İpek 6 ay, Bayram Ak 3 ay, Ahmet Türkmen 6 ay, Ümit Taş 3 ay hapis cezası almıştı.

Tahliye oldular…

Merkezi Cezaevi’ne gönderilen 6 sanık, Mayıs 2018’de tahliye olmuştu.

İki ay hapis cezası alan Oktay Güney cezasını çekip tahliye olurken, 3 ile 6 ay arasında hapis cezası alan Ahmet Türkmen, Mehmet İpek, Abdülhadi Doğan, Bayram Ak ve Ümit Taş Şartlı Tahliye Kurulu’nun kararı ile serbest kalmıştı.