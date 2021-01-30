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2135 test yapıldı, 28'i yerel 32 pozitif vaka

2135 test yapıldı, 28'i yerel 32 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135 olduğunu, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135 olduğunu, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 28    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132 

Toplam Vaka Sayısı: 2287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

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