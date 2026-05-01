211 adet telefonu gümrüğe beyan etmeden getiren zanlıya ek tutukluluk!

“Gümrüksüz Mal Tasarrufu, Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan Ç.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Tanrıkulu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının Ercan Havalimanı’nda adına kayıtlı olan işletme adına Dubai'den ithal etmiş olduğu ithal izinleri olan telefonların dışında izni alınmayan ve toplam değerleri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 adet cep telefonunu gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi.

Polis akabinde zanlının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve gümrük komisyoncusuna birbirini tutmayan sahte faturalar ibraz ettiğini, BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet sayıları ve modellerin de ithal edilenlerden farklı olduğunu belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine 29 Nisan 2026 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken belgeler olduğunu ayrıca zanlının kullandığı bilgisayarın emare alındığı ve inceleme yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.