2103 test yapıldı, 28'i yerel 31 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103 olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

15 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2103

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 28

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 363 .398

Toplam Vaka Sayısı: 1881

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1626

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 244

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3