21 yaşındaki genç iki haftadır kayıp
Lefkoşa’da sakin Chijındu Chınagorom Okoye’nin (E-21) yaklaşık iki haftadan beridir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı dün ailesi tarafından polise bildirildi.
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Lefkoşa’da sakin Chijındu Chınagorom Okoye’nin (E-21) yaklaşık iki haftadan beridir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı dün ailesi tarafından polise bildirildi.
Polis, Chijındu Chınagorom Okoye’nin arandığını bildirdi.
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