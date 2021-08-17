21 yaşındaki genç iki haftadır kayıp

Lefkoşa’da sakin Chijındu Chınagorom Okoye’nin (E-21) yaklaşık iki haftadan beridir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı dün ailesi tarafından polise bildirildi.

Polis, Chijındu Chınagorom Okoye’nin arandığını bildirdi.