Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali sürüyor.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre festival kapsamında dün akşam Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Kısa Süren Saltanat”; 30 Haziran Cuma akşamı ise Tiyatro Hayali’nin “Mercaniye Çok Yaşa” isimli oyunları sahnelenecek. Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak oyunlar saat 20.30'da başlayacak.

Otello sahnelendi

Moda Sahnesi tarafından yeniden yorumlanan William Shakespeare’in “Othello” isimli oyunu ise dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.