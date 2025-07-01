21.Kıbrıs Tiyatro Festivali, “Mercaniye Çok Yaşa” ile final yaptı
Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali dün akşam sona erdi.
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Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali dün akşam sona erdi. Final, Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenen “Mercaniye Çok Yaşa” adlı oyunu ile yapıldı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre oyun, Tiyatro Hayali tarafından kaleme alınarak, sahnelendi.
Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda, Girne Belediye Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen, oyunculara anı plaketi takdim etti.
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