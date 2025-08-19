2025 Altin Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri Belirlendi

24. Uluslararası Zeytin Festivali, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyeleri’nin aldığı karar doğrultusunda, Kıbrıs Türk Mizah Kültürü’ne geçmişte veya günümüzde önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin 2025 yılı sahipleri belirlendi.

Murat Şenkul (Onursal Başkan), M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Zafer Tutkulu, Aysun Çelik, Misli Kadıoğlu ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyeleri’nin yaptığı değerlendirme toplantısı sonrasında, 2025 yılı "Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şu şekilde belirlendi:

Gülşen Erçin Vaiz ("Neydi Olacağı" İsimli Mizahi Video İçerikleri'ni ve Mizahi Karakterleri Üretip, Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal, Ticari ve Kamu Spotu Alanlarında Kullanması Nedeni ile); İzel Seylani (Geleneksel Gölge Oyunu'ndaki "Karagöz" Karakterini Güncelleyerek, Çağdaş, Felsefik, Toplumsal Gerçekçi, Anti Sövenist ve Halkçı Bir Kimliğe Dönüştürmesi Nedeni ile); Mehmet Ekin Vaiz ("Neydi Olacağı" İsimli Mizahi Video İçerikleri'ni ve Mizahi Karakterleri Üretip, Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal, Ticari ve Kamu Spotu Alanlarında Kullanması Nedeni ile); Selen Selışık (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Serkan Sürek (Mağusa Namık Kemal Lisesi'nde Oluşturduğu Karikatür Atölyesi ile Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı'na Yeni Gençler Yetiştirmesi Nedeni ile); Tolgay Tarıman ("Torba" ve "Şamata Durağı" İsimli TV Programları ve Kamu Spotu Videoları için Hazırladığı, Yazdığı, Oynadığı Mizahi Parodiler ve Mizahi Karakterler Nedeni ile); Yaşar Ersoy (Mizahi Tiyatro Dalı'nda Yazdığı, Yönettiği, Rol Aldığı Mizahi Oyunlar ve Mizahi Karakterler Nedeni ile.)

2025 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, 05 Ekim 2025 tarihinde Zeytinlik köyünde gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Zeytin Festivali’nde sahiplerine verilecektir.