2024 yılı, Güneydeki yargı sisteminin en kötü yılı

Kıbrıs’ın güneyindeki adalet dağıtım sisteminin 2024’te en kötü yılını yaşadığı haber verildi.

Politis’in haberine göre “Lefkoşa Üniversitesi MRI” tarafından 18 yaş ve üzeri 1000 (bin) kişinin katılımıyla yapılan araştırmadan katılımcıların yüzde 47’sinin güneydeki yargı sisteminden memnun olmadığı sonucu çıktı. Bu oran 2023’te yüzde 40 ve 2022’de yüzde 32’ydi. Yargı sisteminden çok/oldukça memnun olduğunu söyleyenler ise sadece yüzde 19 çıktı.

Mahkeme kararlarının kalitesinden hiç memnun olmayanlar yüzde 27 (2023’te yüzde 24 ve 2022’de yüzde 21) , biraz memnun olanlar yüzde 43 (2023’te yüzde 45 ve 2022’de yüzde 48) oldu. Mahkeme kararlarının kalitesinden memnun olunmama sebeplerinin yüzde 39’unu kararlardaki gecikme, yüzde 36’sını yolsuzluk, yüzde 33’ünü hukuken delillendirilmemiş kararlar oluşturdu.