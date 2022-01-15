2022'nin Covid-19 tablosu: 2 haftada 8 bin 944 vaka, 9 ölüm

8 bin 944 vakanın tespit edildiği 13 günlük sürede 312 bin 225 test yapıldı.

Ülkedeki aşılanma sayısı 2 haftada 33 bin 883 oldu.

En fazla günlük vaka artışı ise 6 Ocak günü 1001 vaka ile yaşandı.

Günlük vaka hızının kırılması gerektiğini anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü: “Vaka sayısı böyle giderse hastane performansını yoracak, kaynaklar ekonomik olarak tüketildi, personelimiz de artık yorgun”

Önümüzdeki iki hafta içinde ‘haftalık 8 bin’ hasta bandının aşılacağını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Sağlık siteminden ziyade sosyal hayat baskı altında kalacak”

Fehime ALASYA

Geride bıraktığımız 2021 yılından 2022’ye girdiğimiz ilk 13 günde 8 bin 944 COVID-19 vakası kayıtlara geçerken, bu kısa sürede 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Günlük 700, 800 bandındaki vaka hızının kırılması gerektiğine dikkat çeken doktorlar ise vaka artışıyla temaslıların da artacağı, buna bağlı olarak ülkede işgücü kaybı ve ekonomik sıkıntıların baş göstermesi yanında sosyal hayatın çok büyük baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Günlük vaka artışının bu oranda süreceğini dile getiren doktorlar, önümüzdeki iki hafta içinde ‘haftalık 8 bin’ hasta bandının aşılacağını belirtti, söz konusu iki haftada azalma söz konusu olmadığı öngörüsünde bulundu.

Yeni yılın ilk iki haftasında ülkede yaşanan COVID-19 rakamları can yaktı.

8 bin 944 vakanın tespit edildiği 13 günlük sürede 312 bin 225 test yapıldı. Ülkedeki aşılanma oranı ise bahsi geçen sürede sadece 33 bin 883 oldu.

Yılın ilk iki gününde 200 ila 300’lü rakamlarda seyreden günlük vaka sayısı bir gün arayla 3 Ocak’ta 400’ü aşarken, 5 Şubat’ta 700’e ulaştı. 5 Ocak’ta görülen vaka sayısının altına günlerdir düşülmedi. Söz ü geçen süre içerisinde en fazla günlük vaka artışı ise 6 Ocak günü 1001 vaka ile yaşandı.

Ölümler can yaktı, bir günde 3 can…

Ocak ayının ilk günlerinde neredeyse her gün bir vatandaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. 9 Ocak’ta 2, 13 Ocak’ta ise yoğun bakımda tedavi gören 3 kişinin ölmesi ülkede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Gülük aşılanma 2 veya 3 bin civarında

Günlük aşılanmalar ise 2 veya 3 bin civarlarında seyrederken, sadece 3 Ocak ve 7 Ocak’ta yükseliş yaşandı. Buna göre; 3 Ocak’ta 5 bin 39 kişi aşı olurken, 7 Ocak’ta ise 4 bin 827 kişinin aşılandığı kayıtlara yansıdı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü:

“Vaka hızını kırmalıyız”

Çocuk ve genç erişkinlerde yani 10-29 yaş arası yaş ortalamasında vaka artışı olduğunu anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, aşılanma oranının da bu grupta zayıf olduğunu belirtti. Tülücü, aşılanma oranının en yüksek olduğu grubun 55 yaş ve üzeri, en az olan yaş grubunun ise 10-29 yaş arası olduğunun altını çizdi.

Tülücü, “Genç yaştaki vakların artması sosyal yaşamlarının daha aktif olmalarından kaynaklanıyor. İleri yaştakiler kendini ek hastalıkları olduğu için koruyor. En az vaka ise bu yaş grubunda görülüyor.

Artan vakalarla birlikte ölüm oranı ve hastaneye yatışlar daha düşük. Bu da aşılanmayı biraz da olsa kötü etkiliyor olabilir.” dedi.

“Vaka sayısı arttıkça riskli gruplara bulaşma ihtimali de artacak”

Vaka sayısı böyle giderse hastane performansını yoracak duruma gelineceğini belirten Tülücü, “kaynaklar ekonomik olarak tüketildi, personelimiz de artık yorgun, bu bağlamda bu artışın önüne geçilmesi gerek. Vaka sayısı arttıkça riskli gruplara bulaşma ihtimali artacak ve bu vakalar ağır seyredecek.” uyarısında bulundu.

“Vaka hızı kırılmalı”

Vakalar arttıkça, temaslıların da artacağın, buna bağlı olarak ülkede işgücü kaybı ve ekonomik sıkıntılar yaşanacağını da belirten Tülücü, şöyle devam etti: “Bu nedenle aşı, maske, mesafe, kalabalık ortamlardan uzak kalmak bu vaka hızını kırmak açısından çok daha önemli. Şu anki varyantın hafif olması nedeni de mutlaka aşılardır. Bu bilinçle hareket edilmeli.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Haftalık 8 bin hasta bandı aşılabilir”

Günlük vaka artışının bu oranda süreceğini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, önümüzdeki iki hafta içinde ‘haftalık 8 bin’ hasta bandının aşılacağını belirtti. Bayraktar, söz konusu iki haftada azalma söz konusu olmadığı öngörüsünde bulundu.

Bu durumun özellikle ülkedeki işgücünü olumsuz etkilememesi için ‘temaslı izolasyonun sürecinin ortadan kaldırıldığını’ anlattı. Pozitif hastaların bu doğrultuda çoğaldığını kaydeden Bayraktar, vaka artışını indirmeye odaklanılması gerektiğini anlattı. Bayraktar, “Yataklı sistemi şu an etkilemez. Bir haftada 8 bir haftada göreceğimiz günler olacaktır. Bu anlamda sağlık siteminden ziyade sosyal hayat baskı altında kalacak.” dedi.

Vaka kontrolünü başarmanın artık çok mümkün olmadığına da değinen Bayraktar, bunu ‘aşılanmanın vereceği konforla ilgili bir seyir’ olacağını savundu.

Aşılanmayla ilgili de görüş paylaşan Bayraktar, “Aşılanma hızı hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmedi. Zeminde Sinovac aşısının olması bizim bu konuyla mücadelemizi de zorlaştırdı. Bunun ceremesini de çekiyoruz.” şeklinde konuştu.