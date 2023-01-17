2020’den bu yana aranan zanlı, Ercan’dan giriş yaparken yakalandı

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Gencer, 29 yaşındaki zanlı M.K.’nin 13 Ocak tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada yapılan muhaceret kontrolünde “aranan şahıs” olduğu tespit edildi.

Polis, zanlının aleyhinde mahkeme emri gereği tutuklama müzakeresi olduğu görüldüğünü anlattı.

Polis, zanlının 5 Mayıs 2020’de, Lefkoşa Surlariçi bölgesinden yetkili makamdan izinsiz ve muhaceret işlemi yaptırmadan Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine kaçtığını belirtti.

Polis, Eylül 2019 ile Ocak 2020 tarihleri arasında, kara para akladığı gerekçesiyle C.K. isimli şahsın Y.G. isimli şahıstan “tehditle” para ve araç çaldığını, zanlı M.K.’nin de C.K.’nin cezadan kurtulması için polise yalan ifade verdiğini, bu kapsamda “feri fail” suçunu işlediğini aktardı.

Polis, zanlı ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.