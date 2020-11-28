“2020’de artış yok, geçen yılki 190 TL artış yansıyor”

Fehime ALASYA

Araç sigortaların taban fiyatında geçen yıldan bu yıla 190 TL bir artış bazı tüketicilerin cebine yansıdı. Sigortalar Birliği Başkanı Ülker Fahri, 2020 yılında hiç zam yapılmadığını, en son zammın 2019 yılının Aralık ayında yapıldığını ve tüketicilere yansıyan yükselişin yeni olmadığını, geçen yılın zammı olduğunu ifade etti.

Sigortalar Birliği Başkanı Ülker Fahri; Zorunlu Trafik Sigortası ve Salon Araç Kasko Poliçesi’ni kapsayan ve ‘Full Kasko’ olarak bilinen sigortanın en düşük taban rakamının 1,400 TL iken bunun 27 Aralık 2019’da 1,590 TL’ye yükseldiğini anlattı. Söz konusu artışın yeni bir zam olmadığını ifade etti.

Salon araçlar Üçüncü Şahıs Yükümlülük Poliçesi veya Zorunlu Trafik Sigortası olarak bilinen ve sadece karşı aracın zararını ödeyen sigorta 2019 yılı aralık ayında 450 TL iken, söz konusu tarihte 490 TL’ye çıkmış, Salon Araç Kasko Poliçesi’nde ise taban rakam 950 TL’den 1,100 TL’ye yükselmişti.

Zorunlu Trafik Sigortası ve Salon Araç Kasko Poliçesi’ni kapsayan ve ‘Full Kasko’ olarak bilinen sigortanın ise taban fiyatı 1,400 TL’den 1,590 TL’ye çıkmıştı.

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Sigortalar Birliği Başkanı Ülker Fahri,

“Zam yeni bir zam değil. Geçen yıl Aralık ayında yürürlüğe giren bir uygulamadır. İnsanlar bunu poliçelerini yenilemeye başladığı zaman hissetti. 2020 yılında hiç fiyat değişikliği olmadı. Kasım- Aralık ayında poliçesi biten vatandaş, 2019 aralık ayında yapılan zammı şimdi gördü.” dedi.

Söz konusu fiyat değişikliğinin aracın değeri, motor gücü, sürücünün yaşı ve kişinin hasar oranına göre de artabileceği ifade edildi.