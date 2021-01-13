2020 yılı arıcılık kovan başı destekleme ödemesi yapılıyor

“Arıcılık Kayıt Sistemine” kayıtlı olan arıcılara, KKTC Arıcılık Kooperatifi üzerinden, 2020 yılına ait kovan başı destekleme ödemesi yapılıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 281 arıcıya, toplam 632 bin 520 TL ödenecek.

Arıcıların, ödemelerini Arıcılık Kooperatifi ile iletişime geçip alabileceği bildirildi.