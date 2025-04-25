“200 bin TL’lik kaçak elektrik çekti”

Hamitköy’deki evine kaçak elektrik hattı çektiği ve yaklaşık 200 bin TL değerinde elektrik tükettiği tespit edilen A.Ç., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sağıroğlu’nun mahkemede verdiği bilgiye göre, 24 Nisan 2025 sabahı saat 08.00 sıralarında Elektrik Kurumu ekipleri, zanlının evinin bahçesindeki elektrik direğinde arıza tespiti yaptığı sırada, direğe bağlı bir kablo aracılığıyla evine kaçak elektrik çekildiğini tespit etti.

Zanlı A.Ç.’nin ifadesinde, yaklaşık bir yıldır evindeki klimaların bu şekilde çalıştırıldığını kabul ettiği belirtildi. Polis, bu süreçte toplam 200 bin TL değerinde elektrik tüketildiğinin belirlendiğini, soruşturmanın ise sürdüğünü kaydetti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve çalınan elektrik miktarının kesin tespiti için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, A.Ç.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.