20 yıllık AKSA jeneratörlerinin ‘yeni’ iddiasıyla adaya sokulmasına EL-SEN engeli: “Limandan çıkaramayacaklar”

Berivan BABAHAN (YENİDÜZEN)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), AKSA’nın daha önce Pakistan’da kullandığı 20 yıllık jeneratörleri "yeni" iddiasıyla ülkeye sokmasını engellemek amacıyla sabah erken saatlerde Mağusa Serbest Liman önünde grev ve eylem başlattı.

Sendikanın liman çıkışını engelleme kararının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Tuğcu'dan, Ünal Üstel’e "İhaleye fesat" suçlaması

Eylem sırasında açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, AKSA’ya jeneratör kurulum izni veren 5 Ekim 2026 tarihli Bakanlar Kurulu kararının perde arkasını değerlendirerek Başbakan Ünal Üstel’e "ihaleye fesat karıştırma" suçlaması yöneltti.

Tuğcu, söz konusu kararla AKSA’nın sahibi Cemil Şaban Kazancı’ya doğrudan imtiyaz sağlandığını söyledi, Kazancı’yı “Üstel’in kardeşi” olarak niteledi.

Bakanlar Kurulu kararında "İhaleden sonuç alınamaması" gerekçe gösterildi

Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili kararında; KIB-TEK’in kapasite artırımı için Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla 2 kez ihaleye çıktığı, ancak "teklif verilmediği ve/veya uygun teklif verilmediği için netice alınamadığı" gerekçe gösterilerek AKSA Enerji Üretim A.Ş.’ye Kalecik Santrali'nde 2 adet 17.5 MW dizel jeneratör kurulumu yapma izni verilmişti.

"Kimse teklif veremesin diye şartnameye 18 ay süre koydular"

Karardaki "ihalelere teklif verilmediği" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ve sürecin bilinçli olarak tıkandığını iddia eden EL-SEN Başkanı Tuğcu, ihale şartnamesine Başbakan Üstel tarafından konulan "18 aylık teslimat süresi" şartına dikkat çekti.

Tuğcu, konuya ilişkin şu ağır suçlamalarda bulundu:

"Bakanlar Kurulu kararında KIB-TEK’in 2 kez ihaleye çıkmasına rağmen kimsenin teklif vermediği yazıyor. İhalenin iptal nedeni, Üstel’in teklif şartnamesine koyduğu 18 aylık teslimat süresidir. Kimse teklif veremesin diye bunu bilerek ve isteyerek yaptılar; sonra da Bakanlar Kurulu kararına bunu geçerli mazeret olarak koydular. Ünal Üstel ihaleye fesat karıştırdı. Şartnameye 3 yıl süresi koysalar firmalar teklif atacaktı ve ihale gerçekleşecekti."

"Altyapıya zarar verebilecek boyutta; güvenlik tedbiri almayacağız"

Jeneratörlerin Kalecik’e taşınması sürecindeki teknik zorunluluklara ve güvenlik risklerine de değinen Tuğcu, makinelerin yoldaki elektrik tellerine ve enerji altyapısına zarar verebilecek büyüklükte olduğunu vurguladı. Güzergah boyunca KIB-TEK çalışanlarının enerji hatlarında güvenlik tedbiri alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Tuğcu, grev nedeniyle bu önlemlerin alınmayacağını açıkladı.

Sendikanın kararlılığını yineleyen Tuğcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 2 günlük grevdeyiz. Bu makineler dışarı çıkamaz. Enerji hatlarını güvenlik altına alacak olan biziz. Bu makinelerin Kalecik’e gitmesine önderlik yapmayacağız. Bizim tek bir amacımız var; halkın soyulmasını engellemek. Ünal Üstel, Cemil Kazancı’yı zengin etmeye çalışıyor. 2 günlük grev kararı aldık. Pazar günü de pazartesiye ne yapacağımızı değerlendireceğiz."

Hafta sonu sevkiyatı için Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldı

Normal şartlarda hafta sonları kapalı olan liman kapılarının açılabilmesi ve jeneratör sevkiyatının yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor.

YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulunan EL-SEN Başkanı Tuğcu, sevkiyatın önünü açmak adına söz konusu Bakanlar Kurulu kararının çıkarıldığını belirtti.

Liman kapılarının kapalı olduğu bölgede EL-SEN üyelerinin bekleyişi ve eylemi sürüyor.