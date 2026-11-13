Mustafa Çelik yarın mezarı başında anılacak

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin Onursal Başkanı Mustafa Çelik, 15’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın mezarı başında anılacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, anma töreni yarın saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. Daha sonra Atatürk Spor Salonu’nda saat 12.00’de ise Çelik’in anısına tekerlekli sandalye basketbol karşılaşması yapılacak.

Anma etkinliklerine tüm sevenlerinin davetli olduğu belirtildi.