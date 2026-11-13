EL-SEN’den AKSA jeneratörlerine karşı eylem: Limandan çıkışlarını engelleyecek

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), AKSA tarafından ülkeye getirilen jeneratörleri protesto etmek amacıyla yarın saat 06.00’da Mağusa Serbest Liman’da eylem gerçekleştirecek.

EL-SEN’den yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu jeneratörlerin ülkeye getirilmesi için AKSA’ya tanınan imtiyazlara ve kararın kamu yararı açısından yarattığı soru işaretlerine tepki gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, eylem kapsamında jeneratörlerin limandan çıkışının engelleneceği duyuruldu.

EL-SEN, kamu yararını ve toplumun geleceğini ilgilendiren bu konudaki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.