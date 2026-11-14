“Bedelli askerlik yasasını seçimden önce geçirin, tasarı yetişmiyorsa biz 24 saate hazırlarız”

Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Cumhuriyet Meclisini askerlik reformunu seçimden önce görüşmek üzere gerekirse olağanüstü bir birleşimde toplanmaya çağırdı.

Özbilgehan, Gençlik Federasyonu adına yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşılan esasların Federasyona iletilmesi hâlinde gönüllü hukukçularla 24 saat içinde milletvekillerine sunulabilecek bir yasa metni hazırlayabileceklerini bildirdi.

“Askerlik yüzünden ülkesine dönüşünü erteleyen genç, şimdi de kimin hükûmet kuracağını mı bekleyecek?” diye soran Özbilgehan, şu ifadeleri kullandı:

“Meclisi toplayın. Hükûmetin taslağı yetişmeyecekse üzerinde uzlaştığınız esasları bize verin. Gönüllü hukukçularla 24 saat içinde milletvekillerinin önüne bir yasa metni koyarız.”

Başbakan Ünal Üstel’in bedelli askerlik vaadiyle Ana Muhalefet Lideri Sıla Usar İncirli’nin kapsamlı reform çağrısını, önümüzdeki dönem için gençlere verilmiş sözler olarak değerlendiren Özbilgehan, üzerinde uzlaşılan düzenlemelerin seçimden önce yasalaştırılmasını istedi.

Özbilgehan, 2025’te yaz tatiline yetişmeyen askerlik yasa önerisinin ancak Mart 2026’da Genel Kurul tarafından geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte gençlerin iş, eğitim ve ülkeye dönüş planlarının belirsizlikten etkilendiğini belirtti.

Üstel’in Ankara ile uzlaşıya varıldığı ve yasa taslağının hazır olduğu yönündeki açıklamalarına işaret eden Özbilgehan, metnin yayımlanmasını talep etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de uzlaşı sağlanmışsa hangi konularda anlaşıldığının ve düzenlemenin nasıl uygulanacağının kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti.

Özbilgehan, bedelli askerlikle ilgili olarak, “Bedelliye erişim ilk çözülecek konuysa çözülsün. Bu imkâna erişimin kolaylaşmasını yıllardır savunuyoruz. Bununla beraber askerlik reformunun bütününü de aynı anda konuşmak zorundasınız.” ifadelerini kullandı.

Bedelli ücretinin düşürülmesini ve devletin bankalarla anlaşarak kredi imkânı sağlamasını isteyen Özbilgehan, zorunlu askerlik yapacak gençlerin hizmet süresi ve koşullarının da bugünden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gençlik Federasyonunun hazırladığı “Askerlik Yol Haritası”nı Başbakan Üstel’e kendi talebi üzerine şahsen de sunduklarını belirten Özbilgehan, askerlik kurumuna duyulan güveni güçlendirecek öneriler ortaya koyduklarını söyledi.

Özbilgehan, yol haritasında askerlik süresinin altı aya indirilmesi, mükellef çavuşlara mesai bitiminde nöbetleri dışında gece izni verilmesi, vicdani ret hakkının tanınması ve alternatif sivil hizmetin düzenlenmesi taleplerinin yer aldığını aktardı. Askeriyede ruh sağlığı denetimlerinin işletilmesi ve gençlerin ihtiyaç duyduklarında anonim olarak destek alabilmelerinin sağlanmasını da istediklerini belirtti.

Federasyonun uzun vadeli hedefinin profesyonel askerliğe geçiş olduğunu vurgulayan Özbilgehan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu kadroların bugünden planlanması ve askerliği meslek olarak seçenlerin eğitim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mukaveleli erler ve uzman çavuşların özlük sorunlarının da bu çalışmanın parçası olduğunu belirten Özbilgehan, bu personelin haklarına yönelik adımlarla zorunlu askerlik yapan gençlerin koşullarının birlikte iyileştirilebileceğini kaydetti.

Özbilgehan, hükûmeti, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen veya meclise girmeye aday olan bütün siyasi partileri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını, Gençlik Federasyonunun hazırladığı yol haritasının tamamını ele almaya çağırdı.

Özbilgehan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu mesele dün başlamadı, bugün de bitmeyecek. Gençlik Kongrelerinde aldığımız kararları somut bir reform programına dönüştürdük. Yol haritasını biz hazırladık, iktidarın ve muhalefetin önüne biz koyduk, bu talepleri yıllardır üye derneklerimizle birlikte biz savunduk. Taleplerimizin bugün hem iktidar hem ana muhalefet düzeyinde karşılık bulması, Gençlik Federasyonunun ve örgütlü gençliğin siyasi kazanımıdır. Askerlik konusunda atılan her adımın takibindeyiz. Tüm siyasi partilerden önerilerimize tam destek vermelerini bekliyoruz. Yarından tezi yok, Cumhuriyet Meclisini askerlik reformunu görüşmek üzere oturuma çağırıyoruz.”