Amerika’da tüm uçuşlar “olağanüstü koşullar” nedeniyle durduruldu

Federal Havacılık İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, "olağanüstü koşullar ve güvenlik nedenleriyle" Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

CNN International’da yer alan habere göre, uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama yapan Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, ülke genelindeki uçuşları yöneten Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu yaşandığını söyledi.

FAA, yaptığı açıklamada, "Ulaşım, bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuş durumdadır. Uluslararası uçuşlar ise duruma göre değerlendirilecektir." dedi.

Öte yandan bazı ajanslar uçuşların, “radyo frekanslarında yaşanan bir sorun” nedeniyle iptal edildiğini yazdı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, FAA'nın "tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD'deki tüm havaalanları için ülke çapında uçuş yasağı" ilan ettiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, "FAA teknisyenleri konuyu araştırıyor. Bilgi edinir edinmez derhal güncellemeler sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan iki emniyet yetkilisi, yaşananların bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı: "Saldırı yok, bu yeni 11 Eylül değil"

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin’dan resmi açıklama geldi. Mullin, yaşanan durumun bir "saldırı olmadığını" belirterek, "Bu bir telekomünikasyon kesintisidir. Herkes güvende ve tüm uçuşlar kontrol altında" dedi.

Olayın 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ilk kez bu ölçekte bir uçuş durdurma kararı olmasına dikkat çeken Bakan, "Bu yeni bir 11 Eylül değil, durum çok farklı" diyerek kamuoyunu teskin etti. Mullin ayrıca, yaşanan bu iletişim kesintisinin Microsoft’un devam eden küresel kesintileriyle de hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı.

Flightradar24'e göre şu anda ABD havaalanlarına doğru yola çıkmış 3.100 uçak bulunuyor.

Ülke çapında en son uçuş durdurma kararı, Ocak 2023'te pilot bildirim sisteminin arızalanması nedeniyle verilmişti.

Bundan önceki durdurma kararı ise 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra alınmıştı.