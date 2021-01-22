20 bin doz daha aşı geliyor

Ülkede ilk parti covid-19 aşıları bu sabah itibariyle tükendi, yapılan başvurular önümüzdeki günlerde gelecek 2.partide değerlendirilmek üzere ‘askıya’ alındı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, önce aşılama işlemine ‘bir süre’ ara verildiğini açıklasa da 20 bin doz Sinovac aşının daha önümüzdeki hafta adaya ulaşacağını duyurdu. Bakanlık, tarihin henüz netleşmediği de belirtti.

Öte yandan ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmalarının devam edeceği belirtildi, aşılama programının da en geç yarına kadar açıklanacağı da ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sabah saatlerinde10 bin aşının tamamlandığını, sadece randevusu alınan kişileri bugün az miktarda aşı yapılıp aşılama işlemine bir süre ara verileceğini söylemişti. YENİDÜZEN’e aşılarla ilgili açıklama yapan Bakan Pilli Lefkoşa Pandemi Hastanesi'nde çok az miktarda aşı kaldığını, bunların da randevu alanlara yapılacağını kaydetmişti.

“Bugün öğleden sonra Trenyolu Polikiliniği'nde de 40 civarı Pfizer-BioNTech aşısı yapılacak ve aşılama tamamlanacak” diyen Pilli, 11 bin aşının ilk dozunun yapıldığını, geriye kalan 11 bin dozun da ikinci aşılama için ayrıldığını ifade etmişti.

"Aşıya hücum ettik, yığılma oldu"

“Şimdi aşıya ulaşmak gerekiyor. Bu konuda temaslarımız sürüyor. Henüz ikinci parti aşıların ne zaman geleceği net değil. Buradan bir tarih açıklamam mümkün değildir” diyen Ali Pilli aşılama işlemlerindeki yığılmaların da randevu sistemine doğru uygulamamasından kaynaklandığını dile getirmişti.

Ali Pilli “Öğleden sonra randevu veriyoruz, adam sabah 8’de geliyor. Neden geldin diyoruz, ‘erken erken yapayım gideyim’ diyor. Olacak iş değil. Halkımız heyecanla aşılara hücum etti, aslında bu iyi de bir şey ama, yığılmaların neden ‘aşı bitecek’ telaşıydı.” şeklinde konuşmuştu.

“Önemli olan aşıya ulaşmaktır. Tüm dünyada olduğu gibi biz de aşıya ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz ancak bu sorunu çözeceğiz” diyen Pilli, aşılamanın ikinci takvimi için erken zamanda açıklama yapmayı düşündüklerini ifade etmişti.

Tarih henüz net değil

Sağlık Bakanlığı, tarihi henüz netleşmese de önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının adaya geleceğini duyurdu.

Öte yandan ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmalarının devam edeceği belirtildi, aşılama programının da en geç yarına kadar açıklanacağı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, TC Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha ülkemize gönderilmesi için teyit aldı. Aşılar konusunda yaşanan bu gelişme neticesinde, ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmaları devam edecektir. Aşılama programı en geç yarına kadar açıklanacaktır."