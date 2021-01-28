20 bin doz aşı geldi

Türkiye'den gönderilen 20 bin doz Sinovac COVID- 19 aşısı ambulans uçakla Ercan Havaalanı'na ulaştı. Aşılar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından teslim alındı.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye'den gelen aşılarıla ilgili, “teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık yine başaracağız. Kimse merak etmesin; Alınması gereken kararlar ne ise alınacaktır”ifadelerini kullandı.