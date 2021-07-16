Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı
20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vaka

20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97  kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5  kişi Mağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4

Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2 

İskele Kumyalı-1

Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1

 

16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 97 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129

Toplam Vaka Sayısı: 9660

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4657

 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 428

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 414

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2136

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.544

Bu haber toplam 2044 defa okunmuştur
Etiketler : ,